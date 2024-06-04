Новые мобилизованные не помогут ВСУ в зоне СВО.

Западные военные аналитики и эксперты внимательно следят за событиями в зоне проведения российской Спецоперации на Украине. При этом они наперебой высказывают свое видение происходящего и пытаются делать далеко идущие выводы. В частности, английский военный аналитик Александр Меркурис заявил, что недавно мобилизованные новобранцы не будут способны компенсировать имеющиеся у ВСУ потери. Все дело в том, что сегодня количество военных в ВСУ значительно снижено из-за высоких потерь и рекруты не смогут заткнуть все дыры.

Проведя анализ происходящего Меркурис, заявил, что потери ВСУ настолько большие, что сегодня их не способна компенсировать ни одна мобилизация. В частности, англичанин высказывается, что в реальности списочный состав бригад зачастую превышает реальное положение вещей почти в два раза. Стоит отметить, что «призрачные» взводы и подразделения появились у ВСУ еще задолго до высказывания Меркуриса и об этом рассказывали все, кто только мог.

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«Ежедневные потери украинской армии ужасающие. При текущих темпах к концу года число погибших и раненых украинцев будет больше, чем у Украины сейчас солдат» - приводит Меркурис слова одного из военнослужащих ВС РФ.

В своем материале аналитик не стесняется использовать рассуждения российских военных, которые отмечают, что за последнее время качество пехоты ВСУ значительно просело. Все дело в том, что мотивированные новобранцы, которые прошли полный курс подготовки на Украине закончились. Все началось с провального летне-осеннего контрнаступления ВСУ в 2023-м году и сегодня эти подготовленные резервы окончательно перемалываются, так как их бросают на самые сложные участки ЛБС. При этом им на замену приходят плохо обученные новобранцы, которые не всегда могут и хотят воевать и поэтому несут большие потери личного состава.