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g1tarist
Украинский Генштаб признает тяжелое положение в Соколе
Этот пункт стал важной точкой обороны около Очеретино.

Российская армия продолжает успешно выдавливать ВСУ из занимаемых на Авдеевском направлении населённых пунктов, которые украинцы превращают в узлы обороны. В частности, украинский Генштаб признал, что положение вокруг поселка Сокол, что к юго-западу от Очеретино, крайне тяжелое и российские подразделения штурмуют село с нескольких направлений. Вдобавок ситуацию вокруг Сокола прокомментировал немецкий военный эксперт Рёпке, который заявил, что ВСУ не смогут удержать населенный пункт из-за взятия ВС РФ господствующих высот.

Как утверждает немецкий аналитик и украинский Генштаб это косвенно подтверждает, Сокол сейчас находится в сложном положении. Ранее закрепившиеся там подразделения ВСУ постоянно подвергаются артиллерийским обстрелам и налетам военной авиации. Ситуацию осложняет и географическое положение села, которое находится в низменности и отлично просматривается с окрестных холмов. Более того, единственный путь для отступления ведет на запад в населенные пункты Восход и Евгеновка, также находящиеся в той же низменности.

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Есть мнение, что ВСУ не станут закрепляться в вышеобозначенных селах и будут выстраивать новую линию обороны по берегу реки Волчья, которая впадает в Карловское водохранилище. Генштаб ВСУ считает, что российские войска хотят взят под контроль именно водохранилище на берегах которого уже идут столкновения в южной и восточной частях. Особенно актуально это выглядит на фоне полной очистки Нетайлово от присутствия украинских войск и поворот части сил ВС РФ оттуда на северо-восток.

Стоит напомнить, что именно в село Сокол в свое время отступила 47-я механизированная бригада ВСУ на вооружении которой состояли американские танки «Абрамс». Именно эта бригада пыталась защитить Бердычи от освобождения силами российской армии, но получила серьезную «демилитаризации» и ушла сначала в Очеретино и в конечном итоге осела в Соколе. Позже потрепанную бригаду вывели оттуда и отправили на другой участок ЛБС.

#украина #сво #всу
Источник: topwar.ru
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