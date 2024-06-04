"Если небо Румынии останется закрытым, то мы передадим ЗРК" - заявляют официальные представители.

Многочисленные вояжи президента Украины Зеленского по Европе и недавний визит в страну Блинкена принесли свои плоды. Румынское правительство начало рассматривать возможность передачи одного из своих комплексов «Патриот» для нужд ВС ВСУ. Однако пока это только обсуждения, которые неизвестно к чему приведут. Об этом сообщил в официальном заявлении Марчел Чеоаку.

Как рассказал чиновник, сейчас румынские военные обсуждают вопрос насколько передача одного из ЗРК «Патриот» безопасна для страны. В случае если военные посчитают, что Румынии ничего не грозит и ее небо будет все также закрыто, то один из 4-х комплексов запросто может отправиться на Украину, для прикрытия стратегически важных точек. При этом, вероятнее всего, румынам за передачу «Патриота» что-то пообещали, так как до этого они не горели особым энтузиазмов в этом вопросе.

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«В данный момент мы находимся на этапе рассмотрения. В первую очередь об этом должны говорить специалисты. (...) Здесь речь идет о том, чтобы специалисты сели за стол переговоров и нашли лучшие решения, а затем Верховный совет обороны Румынии сможет принять решение, опираясь на всю имеющуюся информацию» - рассуждает Чолаку.

Стоит отметить, что ранее румыны заказали у США сразу 7 зенитно-ракетных комплексов «Патриот» и 4 из них уже переданы и находятся в стране. Более того, сегодня один из этих ЗРК уже развернут и защищает небо от потенциальных атак. Остальные 3 комплекса находятся в стадии развертывания и вскоре начнут боевое дежурство. Вероятно один из них и отправится на Украину для усиления противовоздушных возможностей Воздушных сил ВСУ. Также на Украину готовят к отправке еще пару ЗРК из запасов Германии, которая не смогла уговорить другие страны ЕС пожертвовать часть ЗРК. Европейские страны по большей части не стремятся отдавать в неизвестность дорогостоящую технику, стоимость которой доходит до 1 миллиарда долларов.