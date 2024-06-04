Будут вкалывать роботы, а не человек.

Японское правительство сильно обеспокоено состоянием вооруженных сил страны, но не из-за проблем с техникой и вооружением, а по причине серьезной проблемы с личным составом. В недавнем отчете парламентариев приводятся цифры, которые показывают, что в 2019 году в армию пришло почти 14 тысяч человек, а к 2023 количество рекрутов сократилось почти вдвое. В результате чего людей банально не хватает на все позиции и руководство страны пришло к выводу, что надо компенсировать нехватку состава автоматизацией.

Согласно опубликованному газетой ADM материалу, японские власти в 2023 году пришли к выводу о печальной тенденции по набору новобранцев и начали проводить в жизнь политику роботизации армии. Это вылилось в появление десятков тендеров на закупку беспилотных систем самого разного назначения, которые призваны заменить собой пилотируемую человеком технику. В итоге человек должен будет выполнять роль контролера, чтобы снабженные ИИ роботы правильно выполняли поставленные задачи.

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«Но наиболее амбициозные попытки Минобороны бороться с проблемой уменьшения людских ресурсов были предприняты в форме продвижения автоматизации, главным образом за счет форсированного внедрения ИИ, в целях сокращения численности экипажей на кораблях и расширения парка и функциональных возможностей беспилотников воздушного, наземного и морского базирования» - пишут в издании.

Стоит отметить, что до принятия столь радикального и чрезвычайно дорогостоящего решения, японское правительство пыталось стимулировать службу в армии путем выдачи самых разнообразных бонусов. Вплоть до того, что работодателям, принявшим на работу бывшего военного, выплачивали дополнительные субсидии, чтобы он набирал сотрудников из отслуживших. Но как показала практика японский народ даже с такими льготами не торопится идти тянуть лямку и предпочитает строить карьеру другими способами, что, довольно странно учитывая богатую историю Японии.