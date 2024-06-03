Место прилунения - бассейн Южный полюс — Эйткен.

Вчера, когда в Пекине было 6:23, а в Москве только 1:23, произошло важное космическое событие. Китайский лунный аппарат "Чанъэ-6" успешно прилунился на обратной стороне Луны. Это место называется бассейн Южный полюс — Эйткен. "Чанъэ-6" стал первым в истории, кто соберет образцы с обратной стороны Луны и доставит их на Землю.

Посадка аппарата не была бы возможна без помощи спутника "Цюэцяо-2", который работал как ретранслятор сигналов. Это позволило управлять посадкой на большом расстоянии от Земли.

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"Чанъэ-6" - это не просто аппарат, а целый комплекс, состоящий из четырех частей: орбитального модуля, посадочного, взлетного и возвращаемого на Землю. Он оснащен специальной буровой установкой для сбора образцов лунного грунта. Весит он около 8 тонн, а его миссия рассчитана на 53 дня.

После успешной посадки на поверхность Луны, аппарат приступит к подготовительным работам. Он раскроет солнечные панели и антенны для связи с Землей. Затем начнется самый важный этап - сбор образцов лунного грунта. Эта операция займет около двух дней. Собранные образцы помогут ученым лучше понять Луну и возможно откроют новые тайны нашего естественного спутника.