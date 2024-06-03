Кроме того, поступают жалобы, что новобранцы приезжают "больные и кривые".

В последнее время украинские офицеры выражают обеспокоенность по поводу уровня подготовки новобранцев. Согласно отчетам, многим из них не хватает базовых навыков, таких как умение стрелять. Эта проблема ставит под угрозу эффективность военных действий, особенно в условиях тяжелых боев, например, в районе Часова Яра.

Один из бойцов, известный под позывным Шмидт, поделился, что некоторые мобилизованные даже не умеют собирать пистолет. Он подчеркнул, что без знания элементарных вещей шансы выжить в реальных боевых действиях стремятся к нулю.

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Другой солдат ВСУ рассказал о трудностях при формировании штурмовых бригад. По его словам, лучшие кандидаты быстро распределяются по другим подразделениям, и иногда приходится выбирать из тех, кто по тем или иным причинам менее подготовлен к службе.

Эти сообщения подчеркивают важность улучшения подготовки новобранцев для укрепления обороноспособности страны. В условиях, когда каждый боец на счету, качество обучения может стать решающим фактором в военных действиях.