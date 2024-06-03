Такую новость сообщила руководитель программы МКС в NASA Дана Вигель.

На Международной космической станции (МКС) произошла нештатная ситуация: сломалась система, которая перерабатывает мочу астронавтов в питьевую воду. Эту проблему сообщила руководитель программы МКС от НАСА, Дана Вигель. Оказалось, что 29 мая перестал работать насос важного устройства, задача которого — собирать мочу экипажа и готовить её к первому этапу очистки.

Сейчас на МКС возникла проблема: всю мочу приходится хранить, не перерабатывая. Для решения этой ситуации НАСА планирует отправить необходимые детали для ремонта на борту корабля Starliner. Однако запуск этого корабля уже несколько раз откладывался из-за различных технических проблем, последний раз — с 2 на 5 июня.

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До тех пор, пока неисправность не будет устранена, экипажу придется хранить мочу в специальных мешках и контейнерах. Но место для хранения ограничено, и в НАСА стремятся как можно скорее починить насос и восстановить работу системы. Прибытие на станцию двух новых членов экипажа на корабле Starliner еще больше усложнит ситуацию с хранением мочи.

Интересно, что система переработки мочи на МКС работает по принципу, схожему с некоторыми системами очистки воды на Земле, но адаптированном для условий микрогравитации. В результате астронавты получают воду, которая, по утверждениям НАСА, даже чище, чем питьевая вода на Земле. Эта система позволяет перерабатывать до 98% мочи и пота в питьевую воду.

Кроме того, 30 мая к МКС был успешно запущен грузовой корабль «Прогресс МС-27», который доставил на станцию 2,5 тонны грузов, включая аппаратуру, оборудование, научные установки, одежду, еду, медицинские и гигиенические принадлежности для экипажа, а также топливо, питьевую воду и азот для атмосферы станции. Запасной насос для системы переработки мочи на этот раз отправить не удалось из-за логистических сложностей.