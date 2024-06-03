Самыми популярными марками, которые привозят в страну, стали BMW, Toyota и Lixiang.

В последние годы в России заметно увеличилась популярность гибридных автомобилей. Среди авто, которые чаще всего покупают, лидируют такие бренды, как BMW, Toyota и Lixiang. Это следует из данных сервиса «Отчеты Авто.ру».

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Интересно, что ввоз авто из Европы и Америки снизился: если в 2021 году они составляли почти половину всех поставок (47%), то к 2024 году их доля упала до 37%. А вот автомобили из Кореи и Японии стали приезжать чаще. В 2021 году их было всего 13%, а в 2022 году их доля подскочила до 30%, хотя потом снова снизилась до 12% к 2024 году.

Самые популярные модели среди BMW – это X5, X7 и 5 Series. А вот среди любителей Toyota особенно востребованы Land Cruiser и Camry, а также Kia Sportage.

За последние годы также вырос интерес к китайским автомобилям. Если в 2021 году они составляли всего 9% от всех ввозимых машин, то к 2023 году их доля увеличилась до 23%, а к 2024 году немного снизилась до 20%. Среди китайских авто особенно популярны Lixiang L9 и L7, а также Geely Monjaro.

Ещё одно важное изменение – это рост доли гибридных автомобилей. В 2021 году их было всего 3% от всех импортируемых авто, но к 2024 году их доля возросла до 14%. В то же время уменьшилась доля бензиновых машин – с 62% до 49%.

Большинство ввозимых в Россию автомобилей – это относительно новые машины, возрастом от одного до трех лет. В 2021 году такие авто составляли 52% от всех поставок, но потом их доля упала до 40% в 2022 и 2023 годах. Однако к 2024 году ситуация вернулась к показателям 2021 года – 54%.

Эти изменения на рынке автомобилей в России могут быть связаны с различными экономическими и политическими факторами, включая изменение утилизационного сбора.