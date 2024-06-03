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g1tarist
Белорусские военные прошли подготовку по применению нестратегического ядерного оружия
Некоторые европейские страны начали напрягаться.

Белорусские военные полностью подготовились к использованию тактического ядерного оружия, как сообщил высокопоставленный офицер Военно-воздушных сил страны. Эта подготовка включает в себя как теоретические занятия, так и практические тренировки. Теперь такие учения будут проводиться на регулярной основе, чтобы поддерживать готовность военных Беларуси.

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Важно отметить, что эти действия вызвали внимание стран НАТО. Во время недавних учений, проведенных совместно с Россией, над территорией Польши и стран Прибалтики были замечены самолеты НАТО, следившие за маневрами.

Беларусь также активно отслеживает полеты западных разведывательных самолетов вдоль своих границ, используя для этого истребители и вертолеты. Это подчеркивает напряженность в отношениях между Белоруссией и странами Запада.

Россия и Беларусь регулярно проводят совместные учения. Это вызывают обеспокоенность на Западе, особенно на фоне заявлений о возможном вмешательстве в Украину.

Официальные лица Беларуси утверждают, что их военные мероприятия носят исключительно оборонительный характер и не представляют угрозы другим странам. Тем не менее, эти учения и подготовка к использованию ядерного оружия продолжают вызывать международные дискуссии о безопасности и стабильности в регионе.

#беларусь #военные
Источник: rbc.ru
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