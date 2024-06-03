Стоимость автомобиля оценили в 20 млн рублей.

В России выставлен на продажу необычный Mercedes, который более 50 лет назад подарили Леониду Брежневу. Этот автомобиль – настоящая находка для тех, кто ценит историю и редкие авто. Mercedes-Benz 450 SLC, подаренный канцлером Германии Вилли Брандтом, теперь можно купить.

Этот Mercedes не просто старинный автомобиль. Он был доставлен в СССР в 1973 году и попал к Игорю Щелокову, сыну тогдашнего главы МВД. Сегодня авто выглядит почти как новое: маленький пробег и велюровый салон без следов износа.

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Что касается "начинки", под капотом у Mercedes-Benz 450 SLC находится мощный двигатель V8 объемом 4,5 литра и мощностью 225 лошадиных сил. К тому же, автомобиль оснащен трехступенчатым автоматом.

Особенно ценителей порадует, что у авто сохранились советские номера 1958 года и документы того времени. Это делает Mercedes еще более уникальным и желанным для коллекционеров.

Цена такого раритета – около 20 миллионов рублей. Этот Mercedes-Benz 450 SLC привлечет внимание не только тех, кто собирает редкие авто, но и тех, кто хочет владеть частью истории.