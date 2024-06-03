Эта информация стала известна благодаря регистрации новых товарных знаков в Бюро по патентам и товарным знакам США.

Mitsubishi, известный автомобильный бренд, может порадовать поклонников возвращением своих культовых моделей Montero и Lancer Sportback. Эта информация стала известна благодаря регистрации новых товарных знаков в Бюро по патентам и товарным знакам США. Так, 20 февраля 2024 года компания официально зарегистрировала название «Montero», а уже 12 марта добавила в список и «Lancer Sportback». Это может означать, что эти автомобили вновь появятся на рынке, возможно, в обновленном виде.

реклама

Важно отметить, что, несмотря на то что планы Mitsubishi на ближайшие пять лет не включают возвращение седана Lancer, компания может выпустить новый кроссовер под этим именем. Такой подход уже был использован ранее, когда Mitsubishi превратила модель Eclipse в кроссовер Eclipse Cross.

Кроме того, Mitsubishi представила свой новый пятилетний план развития под названием «Mitsubishi Motors Momentum 2030». Основные цели этого плана включают в себя переход на электромобили, обновление и расширение ассортимента автомобилей в Северной Америке, а также модернизацию системы продаж и расширение сети дилеров. Особое внимание уделяется электрификации и обновлению модельного ряда, что подчеркивает стремление компании идти в ногу со временем и отвечать на запросы рынка.

Эти шаги отражают амбициозные планы Mitsubishi на ближайшие годы и могут значительно повлиять на позиции компании на мировом автомобильном рынке. Возвращение любимых многими моделей и акцент на электрификацию могут привлечь новых покупателей и укрепить лояльность существующих клиентов.