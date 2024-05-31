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Штурмовые группы ВС РФ продвигаются вглубь обороны ВСУ в Волчанске
Штурмовые группы «Бесстрашных» прорвали оборону ВСУ в Волчанске в районе многоэтажек и двигаются вперед.

Вооруженные силы Российской Федерации продолжают развивать успех на севере Харьковской области и продвигаются вперед в городе Волчанск. При этом приходят сообщения, что оборона ВСУ не так хороша, как об этом рассказывают засевшие в Киеве чиновники. В частности, в Волчанске группа «Бесстрашных» прорвала оборону украинской армии в многоэтажной застройке и двигается вглубь оборонительных порядков. Об этом сообщает российский ТГ-канал «Северный ветер», который освещает события, связанные с группой войск «Север» ВС РФ.

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Засевшая в высокоэтажной застройке 71-я бригада ВСУ теряет занимаемые позиции, которые переходят под контроль российской армии. В частности, это касается позиций на улице Гоголя и Соборная (ранее переименованная украинской властью улица Ленина). Также идут сообщения про удары крупнокалиберной артиллерии и фронтовой авиации с одновременной работой по «мосту смерти» через реку Волчья, что мешает оппонентам перебрасывать технику с северной части города.

«На Волчанском направлении продолжаются ожесточенные бои в Волчанске. Штурмовым отрядам удалось прорвать оборону ВСУ в районе многоэтажек и начать продвижение вглубь, также ожидаются хорошие новости из Лицея № 2» - сообщает «Северный ветер».

Также авторы ресурса рассказывают, что местное командование вынуждено было бросить вперед тщательно скапливаемые резервы, чтобы купировать продвижение российских войск. Ранее эти силы планировали использовать для локального «контрнаступа», который по планам Сырского должен был отбросить ВС РФ до самой границы с Белгородской областью. Но реальность оказалась против главкома ВСУ и задуманного им хитрого плана и внесла собственные коррективы.

#волчанск
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