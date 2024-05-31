Европа продолжает избавляться от устаревшей военной техники.

Буквально в прошлом месяце Зеленский рассказывал, что именно молодежь способна эффективно вести боевые действия в новом времени, так как лучше ориентируется в электронике и системах вооружений. Шведы услышали слова бывшего Зеленского и вчера появилось сообщение, что Швеция передаст более 100 бронетранспортеров Pansarbandvagn 302 для насыщения ими формирующихся бригад ВСУ. Об этом официально заявил министр обороны скандинавской страны Юнсон.

На начало 2024-го года у Швеции в наличии было около 180 машин этого типа, часть из который, с большой вероятностью, находится в нерабочем состоянии. Поэтому, с большой долей вероятности, на Украину отправят все имеющиеся БТР, способные запуститься. Остальные машины, вероятно, разберут на запасные части для ремонта. По крайней мере Юнсон рассказывал, что Швеция поставит не только гусеничные БТР Pbv 302, но и запчасти для их ремонта и обслуживания.

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Стоит отметить, что выпуск Pansarbandvagn 302 завершился еще в 1960-х годах прошлого века, а саму машину приняли на вооружение в 1966-м. Более того, с вооружения армии Швеции бронетранспортер сняли в 2014-м году. Сама машина не представляет из себя ничего интересного, так как более или менее похожа на американский M113, но с 20-мм пушкой установленной на левой стороне крыши, десантным отделением на десяток мотопехотинцев и силовым агрегатом в центре БТР. За время эксплуатации машину два раза модернизировали, чтобы усилить бронезащиту бронетранспортера и доработали подвеску и двигатель.

Сегодня Pansarbandvagn 302 в лучшем случае способен доставить пехоту в условиях не самой большой дроновой опасности. Бронирование машины не способно остановить большую часть снарядов, используемых российскими войсками. Скорость в 66 км/ч по шоссе подсказывает, что в условиях жирного чернозема Pbv 302 будет вязнуть и превращаться в стационарную мишень.