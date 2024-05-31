Автор французского издания высказался про обстановку в зоне проведения СВО.

Более чем за два года проведения российской армией Спецоперации на Украине, ВСУ потеряли значительное количество военной техники западного производства. Военные эксперты коллективного запада до сих пор пытаются объяснить, почему их разрекламированная бронетехника оказалась такой же уязвимой, как и советско-российская. Так, автор французского издания Meta-defense привел статистику потерь ВСУ и рассказал про потерю до 40 единиц немецких «Леопард 2», шести M1A1 «Абрамс» и 1 британского «Челленджера 2».

При этом журналист утверждает, что эта статистика подтверждает тот факт, что западная бронетехника горит также, как и российская, но при этом наблюдается значительно больший процент выживаемости экипажа подбитой машины.

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«Таким образом, если западные танки и показали себя значительно более эффективными и стойкими, в том числе в части защиты экипажей, чем российские и советские образцы, тем не менее они несут такие же потери» - сообщает автор издания.

Одновременно он рассуждает на тему, что у обеих сторон нет цифровых систем контроля боя и из-за этого они не могут проводить общевойсковые операции. Именно по этой причине на ЛБС наблюдается большое количество позиционных боев, которые ни к чему не приводят.

"Если бы на Украине воевала западная армия, то она не испытала бы таких проблем."

«Противники продолжают находиться под сильным влиянием советских доктрин, что делает конфликт нестандартным для сражения, в котором члены НАТО, использующие западную доктрину, будут бороться с Россией» - продолжает рассуждать западный эксперт.

При этом французский журналист забывает про тот немаловажный факт, что большая часть высшего командного состава ВСУ прошла переобучение по стандартам НАТО. Кроме того, часть военнослужащих украинской армии отправлялась в лагери подготовки в западных странах. Поэтому очень голословно утверждать, что украинцы используют «советскую доктрину». Кроме того, когда командование ВСУ пробовало «воевать, как по методичке с запада», это привело к большим проблемам и срыву контрнаступления летом 2023-го года.