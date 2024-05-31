Более 10 баллистических ракет КНДР упали в Японском море.

С территории Корейского полуострова приходят новости о том, что северокорейские военные провели очередные пуски ракет малой дальности, которые ушли в сторону Японского моря. В это же самое время южнокорейское издание Yonhap сообщает, что войска КНДР запустили как минимум 10 ракет в ночь на 30 мая 2024-года. Информационное агентство ссылается на оборонное ведомство Корейской Республики, которое отслеживало пуски.

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Более 10 баллистических ракет малой дальности ушли в направлении Японского моря, согласно данным японской стороны, пролетев до 350 км. Напомним, что это дистанция от КНДР до всех аэродромов КР и Сеула, в частности. Военные республики уже охарактеризовали происходящее, как недружественный акт и заявили, что будут реагировать на него как можно более жестко. В чем именно проявится «жесткость» нигде не указывается, но то, что северокорейские ракеты могут нести в перспективе ядерную начинку, никто не сомневается.

Что интересно, буквально за сутки до пуска баллистических ракет, КНДР провели «пуски» более мирных, но не менее страшных снарядов. Дело в том, что с территории Северной Кореи в сторону южных соседей в ночь на 29 мая выпустили большое количество воздушных шаров, измазанных навозом и мусором, с подвешенными пакетами с тем же наполнением. Согласно заявлению сестры лидера КНДР, это был ответ на постоянные запуски в их сторону шаров, начиненных листовками. Видимо северокорейское правительство хотело показать, чем именно для них является запускаемая Сеулом пропаганда.