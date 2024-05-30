Об этом сообщает Дептранс Москвы в телеграм-канале.

В Москве стало жарко, и чтобы помочь людям справиться с жарой, в метро и на вокзалах начали раздавать бесплатную воду. Эту новость сообщили из Департамента транспорта Москвы. Теперь, если вы оказались в столице и чувствуете жажду, можете получить воду на нескольких станциях метро и вокзалах.

Если вы путешествуете по Арбатско-Покровской или Таганско-Краснопресненской линии метро, ищите воду на станциях "Измайловская", "Филевский Парк", "Багратионовская", "Фили", "Кутузовская", "Студенческая", "Кунцевская", "Пионерская" и "Выхино". Кроме того, с 14:00 можно найти воду и на крупных вокзалах города, таких как Ярославский, Казанский, Курский и другие, а также на некоторых станциях в пригородах.

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Не забывайте, что список мест, где можно утолить жажду, будет расширяться. Также вам могут встретиться кулеры с водой на борту городских электросудов. А в поездах, автобусах и на станциях "Аэроэкспресс" поддерживается прохлада благодаря системам климат-контроля.

Важно помнить, что в жару нужно пить больше воды, чтобы избежать обезвоживания. Роспотребнадзор даже рекомендовал сокращать рабочий день, если в помещении слишком жарко, особенно для тех, кто работает на улице или в местах без кондиционеров. Так что, если на улице жара, не забывайте про питьевой режим и используйте возможность попить воды в метро и на вокзалах.