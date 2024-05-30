Потому что эти самолеты ранее использовались НАТО именно для ядерных миссий.

Министр иностранных дел России, Сергей Лавров, высказался о возможной поставке истребителей F-16 Украине, говоря, что Россия будет воспринимать это как серьезный шаг со стороны НАТО, даже как сигнал в ядерной области. Лавров подчеркнул, что такие самолеты, которые раньше использовались НАТО для ядерных миссий, будут уничтожены, как и любая другая военная техника, поставляемая Украине.

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Лавров также добавил, что поставки истребителей не смогут кардинально изменить обстановку на поле боя.

С другой стороны, советник президента Украины, Михаил Подоляк, заявил о необходимости десятков истребителей для Украины из-за расширения линии фронта. По его словам, для украинской армии важно иметь от 100 до 120 западных самолетов, чтобы эффективно действовать на фронте.

В дополнение, в Киеве выразили недовольство качеством беспилотников, которые Украина получает от западных стран, указывая на их непригодность для нужд украинской армии.

Эти заявления отражают напряженность в отношениях между Россией и странами НАТО на фоне продолжающегося конфликта на Украине.