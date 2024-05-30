Причем, характеристики остались прежними.

Компания Nothing недавно выпустила особенную версию своего смартфона, которая получила название Nothing Phone (2a) Special Edition. Главная "фишка" этой модели – ее необычный дизайн. Разработчики решили украсить заднюю часть телефона тремя дополнительными цветами: синим, красным и желтым, которые добавляют ярких акцентов к основным белому и серому оттенкам. К тому же, задняя крышка остается прозрачной, что делает внешний вид смартфона еще более уникальным.

"Мы хотели сделать из обычного гаджета настоящее произведение искусства", – говорит Адам Бейтс, директор по дизайну в Nothing.

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Что касается технических характеристик, то Nothing Phone (2a) Special Edition может похвастаться 6,7-дюймовым AMOLED-экраном с четким изображением и высокой частотой обновления в 120 Гц. Фотографии обещают быть высокого качества благодаря основной и широкоугольной камерам на 50 Мп, а также селфи-камере на 32 Мп. Смартфон оснащен мощным аккумулятором на 5000 мАч, который поддерживает быструю зарядку на 45 Вт, что обеспечивает долгое время работы без подзарядки. Внутри устройства работает процессор Dimensity 7200 Pro, а в качестве операционной системы используется Android 14.

Этот стильный и мощный смартфон уже доступен для покупки на официальном сайте бренда по цене €379.