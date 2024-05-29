Курсы размещены на платформе «Яндекс Практикум» и доступны для всех пользователей бесплатно.

Yandex Cloud запустила новые бесплатные образовательные курсы для всех, кто хочет освоить машинное обучение, чтобы применять его в бизнесе или технических проектах. Эти курсы теперь доступны на платформе «Яндекс Практикум» и предлагают два направления: одно для бизнес-лидеров и менеджеров, другое для технических специалистов.

реклама

Бизнес-курс расскажет, как использовать нейросети для автоматизации повседневных задач и улучшения работы компании. Участники узнают, как машинное обучение помогает в планировании закупок, снижении нагрузки на колл-центры и решении других важных задач. Это отличная возможность для руководителей и менеджеров понять, как технологии могут сделать их бизнес более эффективным.

Технический модуль предназначен для разработчиков, аналитиков и менеджеров проектов, желающих глубже погрузиться в мир машинного обучения. Курс охватывает работу с генеративными моделями, сервисами компьютерного зрения и технологиями распознавания речи. Участники научатся выбирать лучшие решения для конкретных задач и оценивать их эффективность при внедрении в бизнес-процессы. Также они получат навыки дообучения YandexGPT и создания специализированных промптов для неё.