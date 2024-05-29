Российский управляемый 152-мм снаряд «Краснополь» снова поразил танк Abrams.

Российские войска продолжают сложный процесс «демонтажа» западной военной техники, поставляемой на Украину. На этот раз пришло сообщение про «демилитаризацию» переданного ВСУ ОБТ M1A1SA, который стал жертвой российского управляемого 152-мм артиллерийского снаряда «Краснополь». Кадры с прилетом «подарка» были опубликованы в сети и доступны для просмотра всем желающим.

Российский дрон-разведчик смог выявить украинскую бронированную машину и операторы БПЛА навели на американский ОБТ артиллерию. Чтобы поразить танк ВСУ гарантированно, было принято решение использовать для этой цели корректируемый боеприпас «Краснополь», который влетел в машину и превратил её в металлолом. Поэтому переданных США танков «Абрамс» на Украине стало еще на один меньше и партия в 31 ОБТ при такой скорости «демонтажа» скоро закончится, но американцы пока не спешат выделять тяжелую броню.

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Значительная часть поставленных из Соединенных Штатов танков «Абрамс» потеряна за последние 3 месяца. Первая машина была «демонтирована» расчетом FPV-дронов в конце февраля неподалеку от поселка Бердычи к западу от Авдеевки. После потери еще нескольких M1A1SA, американские власти порекомендовали перестать бросать танки в бой, но из-за дефицита бронетехники командование ВСУ проигнорировало совет старшего партнера.

Стоит отметить, что американские танки не участвовали в летне-осеннем «контрнаступе» ВСУ в прошлом году, так как прибыли на Украину только в сентябре. Поэтому самый разгромный счет в потерянных машинах получила Германия с ее «Леопардами 2», переданных в количестве более 100 единиц. Кроме того, часть подбитых машин была эвакуирована российскими войсками и выставлена на Поклонной горе в Москве на обозрение публики.