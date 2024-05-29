Российские войска продолжают сложный процесс «демонтажа» западной военной техники, поставляемой на Украину. На этот раз пришло сообщение про «демилитаризацию» переданного ВСУ ОБТ M1A1SA, который стал жертвой российского управляемого 152-мм артиллерийского снаряда «Краснополь». Кадры с прилетом «подарка» были опубликованы в сети и доступны для просмотра всем желающим.
Российский дрон-разведчик смог выявить украинскую бронированную машину и операторы БПЛА навели на американский ОБТ артиллерию. Чтобы поразить танк ВСУ гарантированно, было принято решение использовать для этой цели корректируемый боеприпас «Краснополь», который влетел в машину и превратил её в металлолом. Поэтому переданных США танков «Абрамс» на Украине стало еще на один меньше и партия в 31 ОБТ при такой скорости «демонтажа» скоро закончится, но американцы пока не спешат выделять тяжелую броню.
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Значительная часть поставленных из Соединенных Штатов танков «Абрамс» потеряна за последние 3 месяца. Первая машина была «демонтирована» расчетом FPV-дронов в конце февраля неподалеку от поселка Бердычи к западу от Авдеевки. После потери еще нескольких M1A1SA, американские власти порекомендовали перестать бросать танки в бой, но из-за дефицита бронетехники командование ВСУ проигнорировало совет старшего партнера.
Стоит отметить, что американские танки не участвовали в летне-осеннем «контрнаступе» ВСУ в прошлом году, так как прибыли на Украину только в сентябре. Поэтому самый разгромный счет в потерянных машинах получила Германия с ее «Леопардами 2», переданных в количестве более 100 единиц. Кроме того, часть подбитых машин была эвакуирована российскими войсками и выставлена на Поклонной горе в Москве на обозрение публики.