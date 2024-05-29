Новый F-35 врезался в склон холма и сгорел неподалеку от Альбукерке.

Американские ВВС 29 мая 2024-го года недосчитались одного из истребителей 5-го поколения F-35, который перегоняли на военную базу. А все дело в том, что новейший боевой самолет разбился неподалеку от города Альбукерке, что в штате Нью-Мексико. При этом «новейший» подразумевает под собой, что машина была только что выпущена на заводе и прошла все испытания приемной комиссии, которая и одобрила принятие F-35. Сообщается, что пилот успел катапультироваться и ему уже оказали медицинскую помощь.

Американские медиа сообщают, что недавно принятый комиссией истребитель F-35 совершал штатный перелет с заводского аэродрома на место базирования. Однако неподалеку от города Альбукерке связь с машиной была потеряна, а вскоре выяснилось, что самолет врезался в склон холма и загорелся. На место крушения немедленно выехали расчеты пожарных, которые приступили к тушению обломков. Судя по имеющимся в открытом доступе фотографиям и видеозаписям, F-35 восстановлению не подлежит. Летчик, перегонявший истребитель, успел катапультироваться, он получил травмы, но жизни военного ничего не угрожает.

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Пока нет никаких предположений, что именно стало причиной инцидента, который привел к падению истребителя. Процесс перелета был отлажен и проходил штатно, а до этого нормально совершил дозаправку на военной пазе Киртлэнд. Стоит отметить, что американские истребители F-35 отличаются большим количество инцидентов, связанных с их техническими проблемами. Осенью прошлого года, американские военные также потеряли F-35 и не могли найти машину продолжительное время, так как она, после катапультирования пилота, улетела далеко вперед.