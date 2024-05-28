Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
g1tarist
В России разработан дистанционно управляемый робот-пожарный на основе мини‑погрузчика
Роботизированный комплекс для тушения пожаров создан на базе мини‑погрузчика «Ант-1000».

На выставке "Комплексная безопасность" будет представлен новый робот для тушения пожаров от холдинга "Высокоточные комплексы", который является частью государственной корпорации "Ростех". Этот робот, созданный на основе мини-погрузчика "Ант-1000", оснащен уникальным модулем, который позволяет бороться с огнем и завалами на расстоянии более 65 метров.

Разработка нового робота "Ант-1000ПМ" стала результатом совместной работы Ковровского электромеханического завода и научно-исследовательского института "Сигнал", оба из которых входят в состав холдинга "Высокоточные комплексы". Особенностью робота является его система управления, оборудованная внешними видеокамерами и датчиками, что позволяет управлять им дистанционно. Это значительно повышает безопасность спасателей во время тушения особо сложных пожаров, когда температура в эпицентре может достигать нескольких тысяч градусов.

реклама

Робот "Ант-1000ПМ" оснащен лафетным стволом с водопенной эжекторной насадкой, что позволяет ему эффективно бороться с огнем на большом расстоянии. Благодаря дистанционно управляемой стреле, на которой установлено это оборудование, робот может действовать в условиях, когда прямой доступ к очагу пожара ограничен или слишком опасен для людей.

#робот
Источник: habr.com
+
Написать комментарий (0)
Робот S1 выполняет домашние дела с невероятной скоростью и точностью, и двигается как человек
Новая разработка MIT: робот SuperLimbs, который поднимет упавших на Луне астронавтов
Unitree представила доступного человекоподобного робота-ассистента G1
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Космический самолет Китая вывел на орбиту неизвестный объект
+
В России разработали двигатель для БПЛА, который на 30 % дешевле аналогов
4
Юань вытесняет доллар в мировой торговле
9
Магнитные накопители возвращаются и уже начали теснить HDD на рынке облачных услуг и хранения данных
8
ТПП Германии: Экономика страны находится в стагнации, которая продлится еще год
+
Patterns: Искусственный интеллект переходит от простых ошибок к "осознанному" обману и манипуляциям
+
Макрон призвал «до конца» помогать Украине
3
У покупателей базовой версии электромобиля Xiaomi SU7 отныне не будет выбора по марке производителя тяговой батареи
+
РЖД, КАМАЗ и другие отраслевые гиганты не отказались от SAP из-за отсутствия достойной отечественной альтернативы
1
Заказчики бегут от китайских производителей чипов к UMC из-за роста пошлин в США
+
EnerVenue разрабатывает усовершенствованные никель-водородные батареи со сроком службы 30 000 циклов
1
Microsoft выпустила «лёгкую» версию Windows 11, но не рекомендует использовать её для запуска игр
2
Очередной инцидент с Tesla, чуть не столкнувшейся с поездом, вызывает опасения по поводу автопилота
2
Народный Core i5-12400F отстал от Ryzen 5 7500F и Core i5-12600KF в играх всего на 3-5%
13
Воздушная группировка РФ вернулась в Беларусь с ударными и десантными версиями вертолётов
+
В новом отчете НАСА освещаются экономически выгодные решения для устранения космического мусора
+
Илон Маск вновь выразил свою обеспокоенность по поводу стремительного развития ИИ
+
В Германии из-за избытка солнечных панелей упали цены на электричество
2
Samsung готовится выпустить бета-версию Wear OS 5 для часов Galaxy Watch
1
Копирующая «Героев Меча и Магии» стратегия Songs of Conquest разошлась тиражом 500 тыс. копий — четыре DLC уже в планах
1

Популярные статьи

Microsoft готовится к закрытию консольного подразделения Xbox
21
Собираем мощный игровой ПК для запуска Ghost Of Tsushima и эксклюзивов с PlayStation 5 за 100 000р
32
Разбираемся, насколько облегчит ваш кошелек мощный игровой компьютер с видеокартой Nvidia
44
Итоги гоночного уик-энда 25-26 мая
+
Мое мнение об Google Pixel 8a (Digitaltrends)
6
Итог четырех лет апгрейдов моего игрового ПК или почему компьютер надо покупать целиком и сразу
38
7 самых нереалистичных видов оружия из Fallout, которые никогда не будут работать
4
Новая GeForce RTX 4070 vs б.у. Radeon RX 6800 XT vs – почему вам не нужна старая видеокарта AMD
36
Как коммунистическая идеология мешает Китаю стать первой экономикой мира, обойдя США
41
Обзор и тестирование SSD-накопителя PCIe 5.0 NVMe M.2 MSI Spatium M580 Frozr объемом 2 ТБ
3

Сейчас обсуждают

vl
21:55
если это ты про меня так странно выразился, то увы, промахнулся. У меня в компе процессор от Интел, видеокарта от энвидиа , А насчёт сборки Zystax-а , то просто констатировал факт, кстати, сам он дока...
Итог четырех лет апгрейдов моего игрового ПК или почему компьютер надо покупать целиком и сразу
Культовый
21:52
Коммунисты! Ставьте лайк, покажем всем что мы большинство!
Как коммунистическая идеология мешает Китаю стать первой экономикой мира, обойдя США
aleximus777
21:46
Как раз пришла похоже эта обнова. На тел не снимаю, но по старинке проверяю матчасть. Конечно, раздражают глупые ограничения и решения, мало ли, попадешь в ситуацию, когда одна мобила и будет при себе...
Обновление One UI 6.1.1 будет включать в себя множество улучшений для камеры Galaxy S24 Ultra
Культовый
21:44
Хватит играть в говно, есть божественные terraria, starbound и stardew valley! Что вам ещё надо, говноеды?
Собираем мощный игровой ПК для запуска Ghost Of Tsushima и эксклюзивов с PlayStation 5 за 100 000р
Культовый
21:40
Очередная исповедь нищего бичугана. Успешные люди сразу покупают топ и не ноют.
Итог четырех лет апгрейдов моего игрового ПК или почему компьютер надо покупать целиком и сразу
Сергей Гришин
21:17
да,На Госуслугах давали при онлайн голосовании... Но всем кто голосовал пофиг за кого.Всем давали кто голосовал онлайн.
Путин дал развёрнутый ответ по поводу легитимности власти на Украине
Легенда
21:14
я на нвидиа даже незнаю что такое настройки драйвера. всё пашет из коробки. а мне ваш фетиш амудяшный неинтересен. развлекайся в адреналине. он хоть не вылетает? графа норм? чё по сюжету?
Новая GeForce RTX 4070 vs б.у. Radeon RX 6800 XT vs – почему вам не нужна старая видеокарта AMD
lewile
21:13
Всё не могут определится кончились ракеты или вот-вот кончатся... А теперь поняли что как может кончится то чего дохера и больше, и при желании очень быстро пополняется...
Military Watch: Россия существенно нарастила свой ракетный запас
Vorvort
21:10
Эль хер за речкой, я знал что ты тупой, но не настолько! 😂 Я тебе кидал тесты в 16 играх с лучами, в 10 из них 4080 слила 7900XTX, в одной ничья. Про 4070 ты пишешь наркоманский бред, не позорься!
Новая GeForce RTX 4070 vs б.у. Radeon RX 6800 XT vs – почему вам не нужна старая видеокарта AMD
lewile
21:05
Ну так никто и не спорит что западное вооружение высокотехнологичное и супер точное, но с одной пометкой. Всё западное вооружение разрабатывалось и частично обкатывалось для борьбы с кем? С армией тал...
В США признают, что российские средства РЭБ делают американские HIMARS на Украине бесполезными
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем