Роботизированный комплекс для тушения пожаров создан на базе мини‑погрузчика «Ант-1000».

На выставке "Комплексная безопасность" будет представлен новый робот для тушения пожаров от холдинга "Высокоточные комплексы", который является частью государственной корпорации "Ростех". Этот робот, созданный на основе мини-погрузчика "Ант-1000", оснащен уникальным модулем, который позволяет бороться с огнем и завалами на расстоянии более 65 метров.

Разработка нового робота "Ант-1000ПМ" стала результатом совместной работы Ковровского электромеханического завода и научно-исследовательского института "Сигнал", оба из которых входят в состав холдинга "Высокоточные комплексы". Особенностью робота является его система управления, оборудованная внешними видеокамерами и датчиками, что позволяет управлять им дистанционно. Это значительно повышает безопасность спасателей во время тушения особо сложных пожаров, когда температура в эпицентре может достигать нескольких тысяч градусов.

реклама

Робот "Ант-1000ПМ" оснащен лафетным стволом с водопенной эжекторной насадкой, что позволяет ему эффективно бороться с огнем на большом расстоянии. Благодаря дистанционно управляемой стреле, на которой установлено это оборудование, робот может действовать в условиях, когда прямой доступ к очагу пожара ограничен или слишком опасен для людей.