Украинский истребитель поразили сразу 3-мя ракетами.

Вчера, 27 мая 2024-го года, в небе над городом Волчанск в Харьковской области российскими силами ПВО был «посажен» на землю истребитель МиГ-29 Воздушных сил ВСУ, который пытался нанести удар по подразделениям ВС РФ. Российские источники рассказывают, что военный самолёт в составе группы был обнаружен, а затем и поражен системами ЗРК. Предположительно это был С-400, который прикрывал войсковые подразделения России.

Согласно сведениям, опубликованным в открытых источниках, украинский самолет в составе боевой пары пытался нанести удар по российским подразделениям в районе харьковского Волчанска. Обе машины были выявлены системами обнаружения и по одной из них осуществили удар. В МиГ-29 ВС ВСУ отправили сразу три ракеты «земля-воздух», которые и поразили крылатую машину. Второй борт сумел избежать поражения и ушел в направлении аэродрома.

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Пораженная машина упала южнее Волчанска и предположительно сгорела. Есть мнение, что один из нападавших истребителей был словацкого происхождения, так как имелись данные, что несколько таких машин были переброшены на опасное для ВСУ направление для поддержки группировки.

Стоит отметить, что в прошлом году Словакия передала Украине более 10 истребителей МиГ-29AS с бомбами GBU-39B SDB. ВС ВСУ использовали их во время ряда боевых операций, но часть машин уже считается «демилитаризированными». Точное количество авиации у Воздушных сил Украины никто назвать не может, но есть точная информация, что они могут оперировать истребителями МиГ-29 и Су-27, а также фронтовыми бомбардировщиками Су-24. Что интересно, давно не приходило сообщений про украинские штурмовики Су-25. Предположительно их банально не осталось на вооружении или их моторесурс был полностью исчерпан и борта не могут подняться в воздух.