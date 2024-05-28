Новая антидроновая защита на Т-90М выполнена в виде бронелистов.

Малые FPV-дроны показали свою разрушительную эффективность против тяжелой бронетехники и российские машины на первых этапах СВО спасали так называемые «мангалы», которые изначально вообще предназначались против ударов в верхнюю полусферу ОБТ. Однако сегодня подобные решетчатые экраны стали нормой для российской бронетехники и поставляются с заводов сразу с доукомплектацией ими.

Кроме того, российские конструкторы и инженеры продолжали работать в направлении улучшения защищенности бронетехники от ударов дронов. Так появились танки, полностью прикрытые монолитными экранами со всех возможных сторон, но такая конструкция получилась весьма громоздкой и неудобной, а также внешне выглядела, как кустарная поделка. Но, как сообщает издание Army Recognition, недавно были замечены танки Т-90М с новым типом антидроновых экранов, которые размещаются на небольшом расстоянии от корпуса машины. При этом они прикрывают от удара наиболее важные части ОБТ: борта башни, часть крыши башни и почти всю крышу моторно-трансмиссионного отсека.

реклама

«Козырек, вероятно, оказывает противодействие беспилотникам, в то время как дополнительная броня вокруг критических зон, таких как задняя часть корпуса, повышает устойчивость танка к точным атакам БПЛА» - сообщает издание.

Что интересно, новые экраны выглядят не как кустарные поделки из полевых мастерских, а как изготовленные в заводских условиях штатные конструкции. Можно предположить, что инициатива отдельных людей показала свою эффективность против дронов и привлекла интерес российских КБ. В любом случае, ситуация с бронетехникой в зоне СВО превращается в аналогичную в последние годы Великой отечественной войны, когда все наращивали броню танков с помощью навесных экранов.