Во время учений установка обнаружения мин Yener нашла все спрятанные «подарки».

Опыт российской Спецоперации на Украине показал, что современные противоминные средства, мягко говоря, не столь эффективны, как того хотелось бы военным. На этом фоне турецкие конструкторы из фирмы Aselsan продемонстрировали собственную разработку в виде системы обнаружения мин под названием Yener, которую установили на шасси и которая должна обнаруживать мины не только перед собой, но и по бокам от платформы. В сети уже появились первые кадры с использованием этой установки в ходе учений турецкой армии.

Компания Aselsan показала свою установку Yener, которая участвовала в учениях EFES 2024 и где машина успешно обнаружила и промаркировала все заложенные взрывные устройства и мины. После чего их разминировали с помощью другой разработки фирмы в виде манипулятора Caki. Сам комплекс обнаружения мин представляет из себя систему радаров и металлодетекторов, которые смонтированы на выдвижных конструкциях. Также в наличии имеется комплекс оптического обнаружения потенциальных опасностей. Yener в первую очередь предназначен для проведения колонн по заминированной местности.

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«Благодаря новому поколению радиолокационных алгоритмов, способных обнаруживать угрозы разного типа и масштаба и на различных типах местности, Yener внесет значительный вклад в боевой потенциал вооруженных сил Турции» - сообщается на страницах SavunmaSanayiST.

К сожалению, источник больше не выдал никаких подробностей про установку и за бортом остаются вопросы о стоимости машины и о ее защищенности от подрыва тех самых СВУ и мин. В любом случае Yener в первую очередь пойдет на вооружение турецкой армии и пока непонятно будут ли машины поставляться на экспорт.