Сервис позволяет через мобильное приложение банка подавать претензии и возвращать деньги за некачественные товары.

Тинькофф Банк рад представить своим клиентам новинку - сервис "Тинькофф Возврат". Это уникальная платформа, которая поможет вам легко и быстро решать финансовые вопросы прямо через мобильное приложение банка. Если вам когда-либо приходилось сталкиваться с покупкой некачественного товара, ошибочным переводом или любой другой спорной ситуацией, связанной с деньгами, "Тинькофф Возврат" призван стать вашим надежным помощником.

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Сервис предлагает широкий спектр услуг, среди которых:

Возможность оспаривать транзакции по кредитным картам, если, например, вы столкнулись с мошенничеством или ошибочно оплатили покупку.

"Опека Чека" - это юридическая поддержка, если вам нужно вернуть деньги за товар ненадлежащего качества.

Помощь в возвращении средств за операции в банкоматах, которые по каким-то причинам не были успешны.

Корректировка ошибочных переводов, чтобы ваши деньги не потерялись из-за простой опечатки.

Защита от мошеннических операций, чтобы ваш бюджет был в безопасности.

Кроме того, "Тинькофф Возврат" расширяет свои возможности и теперь позволяет возвращать деньги за покупки, совершенные через QR-коды или систему быстрых платежей, а также за подписки и страховые полисы. Одной из особенностей сервиса является использование искусственного интеллекта, который анализирует транзакции и помогает предсказывать и решать возможные проблемы.

В прошлом году, когда сервис работал в тестовом режиме, его эффективность уже была доказана: клиентам удалось оспорить 4,5 миллиона операций и вернуть более 5 миллиардов рублей. Это значит, что "Тинькофф Возврат" не просто новая функция в приложении банка, а мощный инструмент, который поможет вам защитить свои права и интересы в финансовом мире.