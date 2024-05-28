В общей сложности отразили почти 14 млн атак.

В первые три месяца 2024 года банки России сработали на ура, отбив почти 14 миллионов атак кибермошенников, которые хотели украсть деньги обычных людей. Это стало возможным благодаря тому, что банки не стоят на месте и всё время улучшают свои системы защиты от мошенников. Кстати, скоро вступит в силу новый закон, который заставит банки возвращать деньги, если их украли мошенники. Так что скоро будет ещё безопаснее!

Но не всё так радужно. В начале 2024 года мошенникам всё же удалось украсть у людей 4,3 миллиарда рублей. Это, правда, на 6,3% меньше, чем в прошлом году, но всё равно много. И хотя общее количество попыток кражи не увеличилось, ущерб от каждой успешной атаки вырос.

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Но и тут есть хорошие новости! Банк России не дремлет и блокирует мошеннические сайты и страницы в соцсетях. Только за три месяца они закрыли доступ к 14,8 тысячам таких страниц. А ещё передали операторам связи данные о 48,6 тысячах телефонных номеров злоумышленников, чтобы те их заблокировали.

Так что, друзья, наши банки и Банк России стоят на страже наших денег. Но и мы сами не должны забывать о бдительности: не переходить по подозрительным ссылкам, не делиться личной информацией и использовать все доступные средства защиты.