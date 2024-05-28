Красногоровка все-таки постепенно переходит в руки ВС РФ.

Западная пресса продолжает внимательно наблюдать за действиями российских войск и давать свои экспертные оценки происходящему. Так, немецкие журналисты и аналитики вовсю спорят на тему ситуации в Красногоровке, которая постепенно переходит в руки ВС РФ.

В частности, об этом рассуждает один из известнейших аналитиков и военных экспертов Ю.Рёпке, который прогнозирует ухудшение положения ВСУ в этом населенном пункте по крайне банальной причине. Все дело в том, что российские подразделения взяли под контроль почти 65% этого городка.

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ВС РФ активно продвигаются внутри населенного пункта Красногоровка, центр и южная часть которого уже перешли под контроль российских военных. Это вынуждает украинские подразделения отходить в сторону частного сектора поселка и тем самым лишает возможности нормально закрепиться в черте населенного пункта. При этом российские войска занимаются окапыванием на освобожденной территории, чтобы не дать контратакам украинцев отбросить их назад.

Одновременно пришли новости по поводу ситуации на Авдеевском направлении, где российские войска продолжают двигаться западнее бывшей «фортеции». В частности, Минобороны РФ официально подтвердило полное освобождение от ВСУ населенного пункта Нетайлово, которое расположено восточнее Карловки и Карловского водохранилища. Одновременно группа войск «Центр» продолжает улучшать свое тактическое положение на этом рубеже.