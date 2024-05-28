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g1tarist
ISW сообщает, что ВС РФ концентрирует сразу три группировки войск
ISW - американский Институт Изучения Войны

Российская армия начинает концентрировать сразу три войсковые группировки на границах Харьковской и Сумской областей Украины. Об этом сообщает американский Институт изучения войны (ISW), который пристально следит за ходом военной Спецоперации с самого ее начала и регулярно прогнозирует те или иные тенденции в ходе российско-украинского противостояния. При этом, как сообщают в институте, ВС РФ готовят удары потенциально сразу на трех направлениях, но все они будут носить отвлекающий характер.

Сегодня российские войска начали концентрироваться в Белгородской, Курской и Брянской областях, но точная численность группировки не уточняется. Есть сведения из того же IWS, что одна из групп собирается в Белгородской области в районах Грайворон-Борисовка-Пролетарский и целью удара могут стать украинские населенные пункты на северо-западе Харьковской области. Вероятно, это будут Богодухов и Золочев, расположенные неподалеку от Харькова. Альтернативной точкой удара может стать трасса, соединяющая Сумы и Богодухов по которой идет логистика.

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Одновременно, институт прогнозирует возможный удар из Брянской и Курской областей по территории Сумской области. Куда именно придется в таком случае вектор атаки в организации пока не знают даже в виде прогнозов. При этом не исключается возможность одновременного удара ВС РФ по всем трем возможным направлениям.

Но, как пишет ISW, все эти удары не несут глубинный характер и тем более их потенциала не хватит для взятия Харькова или Сум. Однако группировка российских войск растет с каждым днем и в отдаленной перспективе станет реальной угрозой для ВСУ в этом районе. Тем более, что прорыв ВС РФ в Харьковскую область показал «готовность» оборонительных линий на российско-украинской границе в этом месте.

#сво
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