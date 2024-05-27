Starship не смогла совершить приводнение в Мексиканском заливе.

Компания SpaceX, известная своими амбициозными космическими проектами, готовится к четвёртому испытательному полёту своей ракеты Starship, запланированному на 5 июня. Это событие вызывает особый интерес, так как предыдущая попытка запуска в марте закончилась "не очень хорошо".

Во время третьего тестового полёта ракета успешно отделилась от своей разгонной ступени Super Heavy и поднялась в небо, но столкнулась с проблемами при попытке приземления в Мексиканском заливе. Из 13 двигателей Raptor, которые должны были обеспечить посадку - шесть отключились. В результате, ракета потеряла связь с Землей на высоте 462 метра, не сумев успешно завершить миссию.

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После анализа данных о полёте инженеры SpaceX пришли к выводу, что проблема заключалась в засорении фильтра, через который в двигатели подаётся жидкий кислород. Это привело к снижению давления и, как следствие, к отказу двигателей. В ответ на это, команда SpaceX внесла изменения в конструкцию, добавив дополнительное оборудование для улучшения фильтрации топлива и повышения надёжности работы двигателей при посадке.

Кроме того, во время полёта на орбите у Starship возникли дополнительные трудности. Когда ракета двигалась по инерции, и двигатели Raptor были выключены, возникли проблемы с управлением ориентацией. Оказалось, что клапаны, отвечающие за это, засорились, и ракета не смогла включить двигатели для коррекции полёта. В результате ракета вошла в плотные слои атмосферы под неправильным углом, что привело к перегреву и потере связи.

Чтобы решить эту проблему, SpaceX планирует установить дополнительные управляющие двигатели и обновить оборудование, чтобы избежать подобных сбоев в будущем. Также в ракете Super Heavy будет изменена система отделения, чтобы уменьшить её массу на заключительном этапе полёта.

Впереди у SpaceX большие планы. Компания сосредоточит свои усилия на демонстрации возможности возвращения и повторного использования ракет Starship и Super Heavy. Особое внимание будет уделено успешной мягкой посадке обеих ступеней ракеты после контролируемого входа в атмосферу, что является ключевым моментом для дальнейшего освоения космоса.