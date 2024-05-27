Стартап Saga Holographic запустил кампанию на Kickstarter.

Компания из Калифорнии, Saga Holographic, создала необычный велотренажёр под названием HoloBike, который обещает превратить тренировку в настоящее приключение. Этот тренажёр оснащён особенным экраном, который создаёт 3D-эффекты без необходимости надевать специальные очки. Сейчас они ищут поддержку на платформе Kickstarter, чтобы запустить свою идею в производство.

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Идея HoloBike пришла в голову Сэмюэлу Мэтсону, который раньше работал над проектами виртуальной реальности в Google. Велотренажёр оснащён большим экраном, 27 дюймов, который показывает изображение в высоком разрешении 4K. Экран покрыт специальным слоем, который разделяет картинку таким образом, что создаётся эффект глубины и объёма.

Особенностью HoloBike является то, что он отслеживает, как вы сидите и двигаетесь, благодаря инфракрасной камере. Это позволяет менять угол обзора в зависимости от вашего положения, делая впечатление от тренировки ещё более реалистичным.

При старте проекта пользователям будет доступно от пяти до шести различных маршрутов, каждый из которых имеет длину от 32 до 40 километров. Эти маршруты созданы на основе реальных дорог и троп, которые были отсканированы в 3D.

Чтобы сделать езду ещё более похожей на настоящую, сопротивление педалей изменяется в зависимости от того, едете ли вы в гору или спускаетесь с неё. Также можно менять "передачи" с помощью кнопок на руле.

Сейчас HoloBike можно предзаказать за $2600, хотя его розничная цена будет на $400 выше. Для сравнения, компания Garmin недавно выпустила свой умный велотренажёр, который также предлагает различные условия для езды, но HoloBike выделяется своей уникальной 3D-технологией.