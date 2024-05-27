Суперкомпьютер xAI будет создан специально для поддержки ИИ-бота Grok.

Илон Маск, известный своими амбициозными проектами, объявил о новом плане своей компании xAI – создании мощного суперкомпьютера. Этот компьютер будет поддерживать работу искусственного интеллекта (ИИ) под названием Grok. Маск поделился этой новостью на встрече с инвесторами, где также упомянул, что ожидает запуск системы осенью следующего года.

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Слухи ходят, что xAI может сотрудничать с крупной технологической компанией Oracle над этим проектом, но пока ни одна из компаний не подтвердила эту информацию официально.

Что касается технических деталей, то Маск упомянул, что в новом суперкомпьютере будут использоваться NVIDIA H100 – самые передовые чипы для работы с ИИ. Хотя точное количество этих ускорителей пока держится в секрете, для сравнения, при разработке предыдущей версии ИИ Grok использовалось 20 тысяч таких устройств. Маск предполагает, что для следующего поколения ИИ может потребоваться до 100 тысяч ускорителей.

Эти ускорители считаются лучшими в своем классе для обработки данных и работы с ИИ, но из-за большого спроса на них их не так-то просто купить.

Компания xAI, основанная Маском, пытается заявить о себе в мире искусственного интеллекта, где уже есть такие крупные игроки, как Microsoft, OpenAI и Google. Создание суперкомпьютера для ИИ Grok – это шаг на пути к достижению этой цели.