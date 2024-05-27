RuStore, отечественный магазин приложений, который появился в 2022 году, отмечает уже 2 года бесперебойной работы. За это время он сильно вырос и стал популярным среди пользователей. Если в начале в нём было всего 250 приложений, то сейчас их количество достигло более 40 000, включая игры. А количество скачиваний превысило 140 млн раз.
В последний год в RuStore произошло много интересных изменений. Вот некоторые из них:
- Автообновления приложений. Теперь не нужно вручную обновлять приложения и игры. Они сами обновятся, когда у вас есть доступ к Wi-Fi или доступный бортовой интернет на телефоне.
- Иностранные разработчики. Теперь в магазине можно найти приложения еще и от разработчиков из других стран. Благодаря этому появилось более 10 000 новых и интересных приложений.
- Детский режим. Функция позволяющая родителям быть спокойными за то, что их дети скачивают или смотрят. Теперь они смотрят только подходящие для их возраста видео и приложения.
- Поддержка больших экранов. Теперь RuStore можно использовать на Android TV, что даёт возможность скачивать приложения прямо на TV.
- Персонализация интерфейса. Теперь каждый может изменить внешний вид магазина, выбирая разные темы оформления.
- Мини-приложения. В разделе «Мини» появились мини-приложения и игры, которыми можно пользоваться без установки.
- Баннеры с событиями. Теперь легко следить за всеми важными событиями и/или акциями магазина.
- Список установленных приложений. Во вкладке «Все приложения» можно увидеть все приложения, установленные через RuStore на любом устройстве.
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RuStore действительно старается сделать использование приложений и игр максимально удобным и безопасным для всех. С такими обновлениями и нововведениями сервис обещает стать ещё более популярным.