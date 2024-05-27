В каталог RuStore было добавлено более 40 000 игр и приложений, а количество зарегистрированных разработчиков увеличилось втрое за последний год.

RuStore, отечественный магазин приложений, который появился в 2022 году, отмечает уже 2 года бесперебойной работы. За это время он сильно вырос и стал популярным среди пользователей. Если в начале в нём было всего 250 приложений, то сейчас их количество достигло более 40 000, включая игры. А количество скачиваний превысило 140 млн раз.

В последний год в RuStore произошло много интересных изменений. Вот некоторые из них:

Автообновления приложений. Теперь не нужно вручную обновлять приложения и игры. Они сами обновятся, когда у вас есть доступ к Wi-Fi или доступный бортовой интернет на телефоне. Иностранные разработчики. Теперь в магазине можно найти приложения еще и от разработчиков из других стран. Благодаря этому появилось более 10 000 новых и интересных приложений. Детский режим. Функция позволяющая родителям быть спокойными за то, что их дети скачивают или смотрят. Теперь они смотрят только подходящие для их возраста видео и приложения. Поддержка больших экранов. Теперь RuStore можно использовать на Android TV, что даёт возможность скачивать приложения прямо на TV. Персонализация интерфейса. Теперь каждый может изменить внешний вид магазина, выбирая разные темы оформления. Мини-приложения. В разделе «Мини» появились мини-приложения и игры, которыми можно пользоваться без установки. Баннеры с событиями. Теперь легко следить за всеми важными событиями и/или акциями магазина. Список установленных приложений. Во вкладке «Все приложения» можно увидеть все приложения, установленные через RuStore на любом устройстве.

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RuStore действительно старается сделать использование приложений и игр максимально удобным и безопасным для всех. С такими обновлениями и нововведениями сервис обещает стать ещё более популярным.