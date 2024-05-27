Bhisma Mark 3 имеет улучшенную СУО и ИК-камеру для командира.

Индийская армия продолжает наращивать мощь своих бронетанковых сил, чтобы противостоять угрозам. В частности, индийская компания Heavy Vehicles Factory заявила о передаче первой партии улучшенных и модернизированных ОБТ Т-90, которые производятся в стране по лицензии. Новая версия танка получила название Bhisma Mark 3 и, согласно источникам, имеет улучшенную СУО, инфракрасную камеру у командира и большое количество локализованных агрегатов, чтобы как можно меньше зависеть от заграничных поставщиков.

О появлении новой версии танка Т-90 на вооружении Индии сообщает издание IDRW со ссылкой на собственные источники. Как пишут авторы материала большая часть изменений, внесенных в конструкцию боевой машины, остается под грифом секретности, но часть улучшений была расписана открыто. В первую очередь боевая мощь танка значительно увеличилась за счет новой системы СУО и электронного баллистического вычислителя. Кроме того, появилась система отслеживания износа канала ствола, которая сопряжена с тем же вычислителем, что повышает точность ведомого огня. Поработали и над местом командира, которое приобрело монитор с выведенной на него картинкой с инфракрасной камеры.

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«При проведении модернизации до уровня Mark III приоритет отдается подсистемам местного производства в целях увеличения доли национальных компонентов» - сообщает издание.

Точный размер передаваемой индийской армии партии обновленных Т-90 Mk3 нигде не указывается, но есть информация, что всего переделке подвергнется до 300 машин этого типа. Вероятнее всего, танки будут направлены на самые опасные для страны направления и пополнят гарнизоны на границе с Пакистаном и Китаем. При этом нигде не сообщается про улучшение защищенности ОБТ и улучшении динамических характеристик. Скорее всего все изменения коснулись только бортовой электроники и повышения комфорта работы экипажа.

«Ожидается, что модернизированные машины значительно повысят бронетанковый потенциал индийской армии» - рассказывает автор издания.