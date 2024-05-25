Светлая память звезде интернета и "лицу" Dogecoin.

В мире криптовалют и интернет-мемов наступила грустная пора: нас покинула Кабосу, собачка породы сиба-ину, которая стала настоящим символом криптовалюты Dogecoin. Эта милая пушистая звезда ушла из жизни в Японии, дожив до 19 лет, что по меркам собак является почтенным возрастом.

реклама

Хозяйка Кабосу, Ацуко Сато, поделилась печальной новостью в своем блоге, сообщив, что ее четвероногий друг ушел из жизни спокойно и тихо утром 24 мая в 7:50 по местному времени. Кабосу, чье имя означает "тыква", завоевала сердца миллионов людей по всему миру благодаря своей знаменитой фотографии, которая стала основой для создания популярного интернет-мема Doge. Этот мем не только подарил миру массу улыбок, но и вдохновил на создание криптовалюты Dogecoin в 2013 году.

Кабосу также стала героиней другого известного мема, где две собаки породы сиба-ину демонстрируют контраст между силой и слабостью, что еще больше укрепило ее статус интернет-знаменитости.

Особую популярность Кабосу и Dogecoin получили благодаря Илону Маску, американскому миллиардеру, который не только активно продвигал эту криптовалюту, но и объявил о возможности ее использования для оплаты товаров и услуг таких компаний, как Tesla, Starlink, Starship, а также в платежной системе социальной сети X (бывший Twitter).



