Данные предоставил Центральный банк России.

В последнее время всё больше россиян обращают внимание на криптовалюты, что подтверждает свежий отчёт Центрального банка России. Оказывается, за последние полгода россияне стали посещать сайты криптобирж на 16,4% чаще. Это значит, что интерес к цифровым деньгам растёт, и в последние два квартала количество посещений сайтов криптовалютных платформ достигло 104,6 миллионов раз!

Эксперты связывают этот всплеск активности с увеличением стоимости криптовалют. К тому же, стало известно, что среднемесячное количество уникальных посетителей крупнейших криптобирж выросло на 15,1%. Интересно, что доля россиян среди всех пользователей этих сайтов увеличилась до 7% в первом квартале 2024 года. Хотя это и меньше, чем было в прошлом году, когда показатель достигал 9%, но всё равно впечатляет.

реклама

С уходом из России такого гиганта, как Binance, распределение трафика между криптобиржами изменилось. Если раньше на Binance приходилось 47% визитов россиян, то теперь – только 16%. Зато доля пяти крупных бирж, которые ориентируются на развивающиеся рынки, подскочила с 39% до 64%. Это говорит о том, что рынок криптовалют постоянно меняется и россияне активно ищут новые возможности