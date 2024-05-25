Взрослые же пользователи чаще выбирают WhatsApp.

В новом отчете Yota стало известно, что Telegram стал самым популярным онлайн-сервисом в России в 2024 году. Это приложение для обмена сообщениями особенно полюбилось молодежи в возрасте от 14 до 27 лет. Взрослые же пользователи чаще выбирают WhatsApp для связи.

Еще год назад Telegram был только на четвертом месте среди любимых приложений россиян, но теперь он обошел таких гигантов, как WhatsApp и YouTube, которые теперь занимают второе и третье места. В пятерку лидеров также вошли социальные сети VK и TikTok.

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Этот скачок популярности Telegram может быть связан с его удобством, скоростью работы и новыми функциями, которые привлекают все больше пользователей. Важно отметить, что Telegram не просто мессенджер, но и платформа, где можно найти множество полезных каналов, от новостных до образовательных.

Таким образом, Telegram становится не только средством для общения, но и источником информации и знаний для разных возрастных групп.