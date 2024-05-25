Так высказалось американское издание про попытки немцев собрать ЗРК для Украины.

Германское правительство попыталось снова объединить Европу в едином порыве для оказания военной помощи Украине. На этот раз немцы предложили странам ЕС отправить Укарине комплексы ЗРК «Патриот», но не нашли отклика у других лидеров. Американское издание «Политико» сообщает, что инициатива Олафа Шольца завершилась провалом и на его предложение такие страны как Греция и Испания резко отказались от передачи своих ЗРК, а Румыния «обещала подумать».

Президент Украины Владимир Зеленский вновь отправился в Европейское турне с целью выдавить из западных друзей новые поставки и на его просьбу откликнулось немецкое правительство. Украинскому лидеру в очередной раз пообещали поставить комплексы ПВО для прикрытия важных центров страны. В итоге ВС ВСУ могут получить в перспективе сразу 3 комплекса «Патриот», которые передадут США и Германия. Но при этом у немцев самих имеются проблемы с ними и откуда они их возьмут тот еще вопрос.

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Некоторые страны, такие как Польша, категорические отказались передавать свои ПВО Украине, но рассматривают альтернативный вариант в виде прикрытия приграничных территорий своим «зонтиком». Причина отказала поставлять ЗРК для нужд ВСУ предельно проста и заключается в большом риске потерять чрезвычайно дорогу, более 1 миллиарда долларов стоимостью, установку. Кроме того, никто не хочет ослаблять собственную противовоздушную оборону в этот непростой период истории, который неизвестно чем закончится.