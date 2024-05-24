Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на Федеральное управление гражданской авиации США.

Английское издание Daily Mail сообщает со ссылкой на американское Федеральное управление гражданской авиации о том, что самолеты фирмы « Боинг» могут буквально взорваться в воздухе из-за технических проблем. Эта проблема касается примерно трехсот уже действующих на линии бортов, и фирма-производитель уже оповещена и наличии неисправности. При этом агентство передало информацию «Боингу» в марте 2024-го года и обязало решить ее до 9 мая, но пока никаких подвижек в решении данного вопроса видно.

Выявленная управлением проблема связана со статическим электричеством, которое образуется в непосредственной близости от топливных баков. При неблагоприятных ситуациях это может привести к воспламенению паров авиационного топлива и полному разрушению крыла, в котором и размещен бак. Для самолета это станет фатальным и приведет к большой трагедии, так как никто не успеет среагировать на опасность.

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Ситуацию с неполадкой прокомментировал бывший инженер компании Boeing Сэм Салепур, заявив, что фирма не имеет «культуры производства» и неудивительно, что там появляются такие проблемы. Стоит отметить, что за последние годы уже не раз случались авиакатастрофы с новыми самолетами фирмы, а в этом году один из бортов банально лишился входной двери на большой высоте. Более того, американское Федеральное управление гражданской авиации уже накладывало на «Боинг» санкции и запрещало на некоторое время вылеты их самолетов.