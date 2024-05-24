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g1tarist
В Польше истребитель МиГ-29 потерял часть обвеса, который упал неподалёку от домов мирных жителей Рф
Перед потерей топливного бака истребитель сделал странный маневр.

Несмотря на закупки новой военной техники, польские ВВС продолжают использовать еще советские истребители МиГ-29. В частности, именно эти машины патрулируют небо около границы с Калининградской областью и именно с одним из этих аппаратов произошёл инцидент вчера вечером. Дело в том, что выполняющий штатный вылет истребитель потерял подвесной топливный бак, который упал неподалеку от гражданских построек и домов местных жителей. Инцидент произошел в небе около населенного пункта Курово Браневское Варминско-Мазурского воеводства.

Истребитель польских ВВС выполнял штатный вылет в 30 км от русско-польской границы и ничто не предвещало беды. Во время выполнения очередного маневра МиГ-29 лишился подвесного топливного бака, который благополучно упал на землю и как сообщает официальный представитель командования ВВС пострадавших среди мирных жителей нет. Пока официально нет данных, что именно стало причиной инцидента, но рассказали, что польский пилот все делал правильно и со стороны летчика никаких нарушений не зафиксировано.

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«Предварительная оценка ситуации говорит о том, что лётчики действовали в рамках инструкции, нарушений ими в полёте допущено не было» - рассказал официальный представитель ВВС Польши.

Участвующий в инциденте истребитель приписан к авиакрылу 22-й базе тактической авиации ВВС Польши. Что интересно, местные жители, которые наблюдали за полетом машины рассказывают, что перед сбросом бака самолет выполнил «странный маневр». Однако пока специалисты склоняются к возможным техническим неполадкам самого истребителя.   

Что интересно, в свое время именно Польша передала значительное количество МиГ-29 на Украину, где их переоборудовали под использование западных ракет и бомб. Один из таких истребителей на днях накрыли российские военные. Предположительно машина использовалась ВС ВСУ для нанесения ударов французскими корректируемыми бомбами «Хаммер».

#миг-29
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Польский МиГ-29 сбросил топливный бак над жилыми районами
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МиГ-29 ВВС Польши потерял топливный бак во время полета
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