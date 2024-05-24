Перед потерей топливного бака истребитель сделал странный маневр.

Несмотря на закупки новой военной техники, польские ВВС продолжают использовать еще советские истребители МиГ-29. В частности, именно эти машины патрулируют небо около границы с Калининградской областью и именно с одним из этих аппаратов произошёл инцидент вчера вечером. Дело в том, что выполняющий штатный вылет истребитель потерял подвесной топливный бак, который упал неподалеку от гражданских построек и домов местных жителей. Инцидент произошел в небе около населенного пункта Курово Браневское Варминско-Мазурского воеводства.

Истребитель польских ВВС выполнял штатный вылет в 30 км от русско-польской границы и ничто не предвещало беды. Во время выполнения очередного маневра МиГ-29 лишился подвесного топливного бака, который благополучно упал на землю и как сообщает официальный представитель командования ВВС пострадавших среди мирных жителей нет. Пока официально нет данных, что именно стало причиной инцидента, но рассказали, что польский пилот все делал правильно и со стороны летчика никаких нарушений не зафиксировано.

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«Предварительная оценка ситуации говорит о том, что лётчики действовали в рамках инструкции, нарушений ими в полёте допущено не было» - рассказал официальный представитель ВВС Польши.

Участвующий в инциденте истребитель приписан к авиакрылу 22-й базе тактической авиации ВВС Польши. Что интересно, местные жители, которые наблюдали за полетом машины рассказывают, что перед сбросом бака самолет выполнил «странный маневр». Однако пока специалисты склоняются к возможным техническим неполадкам самого истребителя.

Что интересно, в свое время именно Польша передала значительное количество МиГ-29 на Украину, где их переоборудовали под использование западных ракет и бомб. Один из таких истребителей на днях накрыли российские военные. Предположительно машина использовалась ВС ВСУ для нанесения ударов французскими корректируемыми бомбами «Хаммер».