Сами сломали легенду своему "международному легиону".

«Мирный саммит» в Швейцарии все ближе. А ситуация вокруг Часова Яра все обостряется и поэтому украинцы бросили в бой так называемый «Международный легион ГУР», который по большей части состоит из иностранных военных. Войсковое подразделение, наряду с недавно переброшенным туда «Кракеном»* (признаны террористической группировкой и организацией на территории РФ), должны если не остановить, то приостановить российское наступление, чтобы нелегитимный уже Зеленский мог рассчитывать на большую поддержку со стороны западных стран на саммите.

При этом, что самое интересное, в сводках по Часовому Яру упоминается еще и так называемый «легион Свобода России»*, который ранее позиционировался, как самостоятельно подразделение добровольцев-россиян. Однако, как сообщается в источниках, на это направление перебросили 1-й механизированный батальон ЛСР*, который занимается в том числе и контролем дронов разных типов. Если продолжать логические выводы, то становится понятно, что данная преступная организация входит в состав ГУР МО Украины.

реклама

Ранее под соусом «борьбы за свободу» ЛСР использовались украинцами для прикрытия атак на Белгородскую и Брянскую области РФ. Мол, это не линейные подразделения ВСУ, а сами русские борются против «преступного режима». Теперь же использование подобного прикрытия станет, мягко говоря, несуразным, так как легенда окончательно дала трещину. Впрочем, это было ясно и раньше, так как появление таких организаций не может быть спонтанным, и это всего лишь часть игры ГУР.

Что касается обстановки вокруг Часова Яра, то российские войска освободили Клещеевку от присутствия подразделений ВСУ. Это дало возможность продвинуться много южнее города и начать еще больший охват. Именно это спровоцировало переброску под Часов Яр в район дач таких подразделений, которые считаются на Украине наиболее подготовленными.