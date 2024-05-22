Сбитый хуситами «Жнец» уже 5-й за последние несколько месяцев.

Йеменские хуситы продолжают мешать трафику грузовых судов в акватории Красного моря и Аденского залива, и выделенная США для защиты группировка кораблей не всегда успевает предотвратить очередную атаку. В частности, для лучшего понимания ситуации американские военные используют беспилотные аппараты серии MQ-9 «Рипер», которые мониторят обстановку в регионе. Именно за этими беспилотниками охотятся повстанцы из группировки «Ансар Аллах», которые их банально сбивают системами «земля - воздух».

Йеменские хуситы начали мешать трафику западных грузовых кораблей в знак солидарности с палестинской группировкой ХАМАС, которая сегодня ведет бои с израильской армией в секторе Газа. На это немедленно среагировали власти США и выслали в Красное море группировку военных кораблей для поддержания «мира и порядка», так как они считают себя «мировыми жандармами». Однако атаки на грузовые суда не только не прекратились, но и атакам стали подвергаться уже военные корабли. В частности, одна из хуситских ракет чуть не долетела до одного из американских эсминцев и ее удалось сбить только снарядом скорострельной пушки.

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Что касается сбитых дронов, то представители хуситской верхушки заявили, что будут всеми силами защищать собственные военные подразделения и мирных жителей Йемена от произвола западных государств. Стоит отметить, что сбитый «Жнец» уже 5-й за последние несколько месяцев и эта тенденция продолжиться, пока американцы не отступят из Красного моря. В любом случае, уже появились данные, что хуситы испытывают морские беспилотники с зарядом взрывчатки на борту. Точнее, такие дроны испытывают иранцы, но на деле их применят именно члены «Ансар Аллах» против кораблей США или Великобритании.