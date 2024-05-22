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g1tarist
На Украине озвучили новые поправки недавно вступившего в силу закона о мобилизации
Теперь украинские организации сами должны доставлять сотрудников в военкомат.

На прошлой неделе Зеленский попросил у западных стран прислать в страну военных инструкторов, которые должны будут обучить до 150 тысяч новобранцев. Разумеется, на такое заявление лидеры западных государств ответили решительным отказом, да и у ВСУ не набирается такое количество рекрутов. Несмотря на вступление в силу 18-го мая 2024-го года закона о мобилизации, в территориальные центры комплектации и прочие аккредитованные заведения не выстраивается очередь и потенциальных солдат.

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Видя такую картину, украинская власть решила подлить масла в огонь и дополнило закон новой поправкой, в которой говориться, что частные и бюджетные организации и учреждения должны не только сообщать о своих сотрудниках призывного возраста, но и самостоятельно вручать им в руки повестки в ТЦК. При этом стоит напомнить, что если такой сотрудник не передает свои данные в военкомат, то его работодатель может без каких-либо объяснений того уволить согласно все тому же закону. В общем новая поправка еще больше усложняет жизнь мужчинам призывного возраста, которые и так уклоняются от походов в ТЦК с виртуозностью, недоступной простым смертным.

«Руководители предприятий, учреждений, организаций обеспечивают прибытие резервистов и военнообязанных путем их перевозки от предприятия (учреждения, организации) к пунктам сбора районных (городских) территориальных центров комплектования и социальной поддержки или воинских частей» - официально сообщает украинское правительство.

Что интересно, в субботу 18 мая, украинские журналисты в Киеве пробовали найти добровольцев, которые пришли в ТЦК или Центры предоставления административных услуг. Однако у них ничего не получилось по самой банальной причине – там никого не оказалось. Народ не спешит добровольно оказаться в украинской армии, которая сегодня хоть и представляет серьезную угрозу для ВС РФ, но при этом теряет свои позиции на большей части ЛБС. Причем украинское командование не стесняется закидывать российские штурмовые отряды плохо обученными и недоукомплектованными подразделениями.

#украина
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