Расположен он по адресу Депутатская улица, 46, в коворкинге «Практик».

В Новосибирске появилось новое место для IT-специалистов! Компания VK, известная своей популярной социальной сетью и технологическими проектами, открыла свежий офис в сердце города. Это событие стало возможным благодаря стремлению компании поддержать и развить талантливых разработчиков по всей России.

Новый офис расположился на Депутатской улице, 46, в коворкинге «Практик». Уже сейчас там работает более сотни человек. VK не собирается останавливаться на достигнутом и планирует привлекать еще больше местных специалистов. Ведь работа в такой компании — это шанс заниматься крупными проектами, которые знают и любят миллионы пользователей по всей стране.

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Елена Богданович, которая отвечает за развитие бренда VK как работодателя, поделилась, что Новосибирск был выбран не случайно. Город известен своими научными достижениями и технологическим потенциалом. Новый офис станет местом, где талантливые IT-специалисты смогут обмениваться опытом и идеями.

Кроме того, в новосибирском офисе VK будут регулярно проходить мероприятия для IT-сообщества. Например, уже анонсирован митап для бэкенд-разработчиков, где можно будет подискутировать о профессиональных вопросах и узнать новое о продуктах компании, таких как «Одноклассники», «ВКонтакте», VK Tech и Mail.ru.

Это отличная новость для всех, кто связан с IT-сферой в Новосибирске и окрестностях. Новый офис VK обещает стать местом, где будут рождаться новые идеи и проекты, способные изменить цифровой мир.