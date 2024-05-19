Беспилотник захвачен и передан в руки ЦАСТ.

Никто не скрывает, что для западных стран российская Спецоперация стала отличной тестовой площадкой для перспективных вооружений. В частности, эстонцы передали на вооружение ВСУ в 2022-м году несколько наземных беспилотников TheMIS,которые являются базовой моделью целой линейки аппаратов. В частности, украинцы получили 7 эвакуационных машин и 7 минных тральщиков. Российские конструкторы заинтересовались машиной осенью того же года дали заказ на их захват. Сегодня пришло сообщение, что один из аппаратов захвачен российскими бойцами и машина уже направляется в ЦАСТ.

С осени 2022-го года Центр анализа стратегий и технологий (ЦАСТ) хочет получить эстонский беспилотник, но только в этом году удалось захватить одно изделие. Ранее за захват TheMIS обещали 1 миллион рублей, но позже сумма увеличилась вдвое. ЦАСТ уже подтвердил свои обязательство и бойцы получат обещанную награду. Стоит отметить, что информации, где именно захватили робота и кто это сделал в открытом доступе нет, но зато уже появились фотографии трофейной техники. Беспилотник в скором времени окажется в руках российских инженеров и ученых, которые оценят использованные в нем технологии и возможность их применения в отечественных разработках.

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Напомним, что TheMIS представляет собой относительно небольшой аппарат с гусеничным ходом, который способен двигаться по пересеченной местности со скоростью 20 км/ч. На Украине есть две версии беспилотника: эвакуационная - для вывоза раненых, и инженерная - для разминирования дорог. Какая именно версия попала в руки ВС РФ, также является тайной. Что интересно, автономность хода аппарата составляет 1,5 часа на аккумуляторах и до 8 часов на дизельном генераторе.