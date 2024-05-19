Возможен удар по Сумской области.

Вооруженные силы РФ начали скапливать силы и военную технику на границе с Сумской областью пока еще Украины. Есть вероятность того, что именно туда будет нанесен новый удар ВС РФ, который поставит ВСУ в неприятное положение и возможно приведет к новым отходам на более выгодные позиции. Об этом пишет один из военнослужащих в 24-й особой штурмовой бригаде «Айдар» (террористическая организация, запрещенная в РФ).

Как пишет член штурмовой бригады, замечено скопление военной техники и живой силы российской армии. При этом все вспоминают про обещанный еще в начале года масштабный удар ВС РФ по украинским позициям, но сходятся во мнении, что Сумская область просто отвлекающий маневр, призванный к еще большему раздергиванию сил ВСУ. Впрочем, никто не отменяет и Харьковского сценария, когда по мнению некоторых экспертов, ВС РФ также нанесли отвлекающий удар.

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Сейчас украинские военные эксперты вовсю строят теории куда именно будет идти наступление в Сумской области. Часть из них сходится во мнении, что вектор атаки пойдёт через Суджи и выведет напрямую к Сумам. Стоит отметить, что никто не знает точных сроков обозначенного удара.

Военные аналитики и просто военные, высказываются, что ВС РФ открыв направление в Сумской области, раздергивают ВСУ.