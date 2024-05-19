Новый самолет пока не получил своего названия и создается в рамках программ NGRS

Американские авиационные конструкторы продолжают решать головоломку, как можно оперативно заправлять тактическую авиацию в воздухе и не подвергать риску самолет-топливозаправщик. Один из вариантов предоставила американская компания «Локхид-Мартин», которая показала концепт перспективного воздушного-заправщика, использующего стэлс-технологии и способного работать в зоне систем ПВО потенциального противника. Работой над самолетом занимается одна из фирм, входящая в состав корпорации.

Как пишет польский портал Defence24, американская корпорация «Локхид-Мартин» поручила своей фирме Skunk Works разработку нового топливозаправщика, для снабжения топливом тактической авиации США. Новый самолет пока не получил своего названия и создается в рамках программ NGRS, а к 2040 году должен начать поступать в ВВС США. При этом американские военные пока будут использовать другие топливозаправщики, которые создаются на базе гражданских самолетов и не обладают пониженной заметностью для систем обнаружения.

реклама

В качестве потенциального противника рассматривается НОАК, ПВО которой американцы и хотят преодолевать. Новый самолет при этом будет способен входить в зону действия РЛС и снабжать топливом другие аппараты. Кроме того, внешне топливозаправщик больше смахивает на военный истребитель, чем на привычный летающий танкер и такая форма выбрана не случайно, так как позволяет добиться меньшей заметности. Что интересно, на самолете собираются уменьшить экипаж с 3 до 2 летчиков, убрав оператора топливозаправочной системы.

Планируется, что для заправки к топливозаправщику будут подходить снизу или сбоку. Именно по этой причине и будет убран один из членов экипажа, так как систему будет контролировать второй пилот. Кроме того, не стоит исключать и развитие технологий, которые сделают процесс заправки более простым и безопасным для обоих аппаратов. Пока более подробной информации в сети не появилось и ТТХ самолета остаются в секрете.