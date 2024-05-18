Реальных работ по созданию линии укреплений нигде не замечено.

Продвижение российской группировки войск «Север» показало, что выделенные на обустройство обороны Харьковской области средства явно пошли не в том направлении и были расхищены губернатором Олегом Синегубовым и его подручными. Подобное обвинение высказал парламентарий из Киева Алексей Дубинский, который пытается таким образом оправдать успехи российской армии, которая серьезно продвинулась вперед за несколько дней.

Дубинский разразился обвининением на страницах своего ТГ-канала, в котором обвинил руководителя Харьковской области в хищении выделенных средств. Мол, Синегубов заключал тендеры на постройку оборонительных сооружений с подставными фирмами-однодневками, средства с которых потом уходили в неизвестном направлении. При этом реальных работ по созданию линии укреплений нигде не замечено. На это губернатор Харьковской области заявил, что во всем виноваты местные чиновники и сложная обстановка на границе. Что интересно, за несколько дней до начала наступления ВС РФ с севера, он же рассказывал, как там все идет хорошо и успешно и никто не мешает строить фортификационные сооружения.

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Отметим, что это не первый скандал, связанный с возведением линий обороны против российских войск. В течении всего нынешнего года то и дело всплывали факты того, что чиновники и военные не в полной мере занимаются порученным им заданием. В частности, об этом рассказывал командир 3-й особой бригады, которую собрали из осколков нацбатов, заявивший, что в реальности не представляет, как Киев планирует оборонять крупные города ведь постройка укреплений там просто фикция.

При этом граница с Белгородской областью считалась украинской властью достаточно укрепленной, но как показала практика, ВС РФ проходят через нее. Под контролем российской армии уже 11 населенных пунктов и подразделения постепенно продвигаются в сторону Волчанска. Но при этом Сырский рассказывает, что не верит в возможность взятия Харькова и не планирует перебрасывать туда резервы.