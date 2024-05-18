Зеленский уговорил Блинкена на передачу комплекса для прикрытия Харькова.

Американское правительство собирается решить вопрос о передаче Киеву дополнительной батареи ЗРК «Патриот», которую направят в Харьковскую область для прикрытия ее административного центра. Однако пока этот вопрос не решен окончательно и Украине поставят запланированные две батареи, которые передадут власти США и Германии. Об этом сообщает американское издание «Блумберг» со ссылкой на собственные источники. Что интересно, дополнительный комплекс обяжут передать какую-то из стран Евросоюза.

За последние месяцы российские военные «демонтировали» большое количество зенитно-ракетных комплексов разного производства. Среди них, разумеется, были американские ЗРК «Патриот», которые были потеряны ВСУ в разных областях страны. Киев просил у Запада сразу 7 таких комплексов, чтобы скомпенсировать потери, но получить удалось всего два. Однако во время прошедшей встречи с Блинкеном, Зеленский проявил чудеса красноречия и пробил у американцев еще один комплекс для прикрытия Харькова. Именно вопрос об его передаче и будет поднят в Белом доме.

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Украинская пресса пишет, что президент просил целых два «Патриота», чтобы полностью закрыть небо над Харьковом, но и над всей Харьковской областью. Однако Блинкен оказался непреклонен и выклянчить получилось только одну батарею, что тоже немало. При этом в Харькове ранее уже была батарея ЗРК «Патриот», которую «демилитаризировали» с помощью ОТРК «Искандер» и чем ВСУ может помочь одна новая установка остается большой тайной. Скорее всего, как только её поставят в Харьков на неё, начнется «большая охота», а российские ракетчики уже готовят для неё ракету «Искандера».