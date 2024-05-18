Экс-спикер Генштаба ВСУ поделился своим видением ситуации.

После вступления в силу многострадального законопроекта о тотальной мобилизации, что случится 18 мая 2024-го года, в ряды ВСУ попадет каждый десятый мужчина призывного возраста. Об этом в своем заявлении сообщат бывший спикер Генерального штаба ВСУ Владислав Селезнев, которого отстранили после смены главкома. Сегодня ВСУ нуждаются почти в 500 тысячах рекрутов, чтобы стабилизировать ситуацию на ЛБС и в армию отправят каждого 10-го украинца призывного возраста, от 25 до 60 лет включительно.

Отставные украинские военные продолжают играть роль «говорящих голов» и выступают с многочисленными заявлениями, которые «открывают глаза». В частности, экс-спикер Генштаба ВСУ Селезнев «открывает Америку» и рассказывает про последствия после вступления в силу закона о мобилизации. При этом есть мнение, что без этого закона и иными способами ВСУ не смогут довести свою численность до необходимого количества, которое позволит противостоять российской армии.

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«Даже если мы допустим, согласно заявлению бывшего главнокомандующего ВСУ Залужного, что потребность в призыве в ряды армии составляет 500 тыс., то получается, что мобилизованным может быть каждый 10-й для улучшения ситуации на фронте» - рассказывает Владислав Селезнев.

Про нехватку личного состава в бригадах ВСУ сегодня рассказывают со всех сторон, и эта проблема не является секретом. Дело доходит до того, что списочный состав подразделений не соответствует реальному положению вещей и на ЛБС действую «призрачные подразделения». Их, к слову, не стесняются бросать в бой, что приводит к самым положительным последствиям для российской армии, так как на таких участках почти нет реального сопротивления.